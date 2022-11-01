«Наши Оксаны будут плевать на могилы ваших мужчин»: Данилов ответил Симоньян, которая хочет приехать в «сытый Киев» и петь украинские песни

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил российской пропагандистке Маргарите Симоньян на ее мечты приехать в Киев и петь с украинцами песни.

Об этом он написал у себя на Facebook.

Ранее Симоньян у себя в Twitter написала, что когда-нибудь россияне будут ездить в «гостеприимный Киев», русские мужчины будут засматриваться на «чернобровых Оксан» и петь вместе с украинцами наши песни.

«Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Мы все будем снова хором співати в шинке тремя незнакомыми друг с другом столами песню 'Ніч яка місячна', самую красивую на земле, украинскую песню, которую знает каждый русский, песню из великого советского фильма о нашей общей войне, общем горе и общей гордости», — пофантазировала пропагандистка.

Данилов решил ответить пропагандистке. Он написал, что Оксаны будут плевать на могилы российских мужчин, русские матеря будут рыдать над этими могилами, россия развалится от гражданской войны, а Украина выпьет за свою Победу.

«Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли. А башкирские, рязанские, якутские и остальные вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронами собственных парней и отпрысков, «которым в 20 лет могилы роют». И мы действительно споем песню, посвященную вам, русские твари: «Станеш ти про пекло Господа просити Та не буде, враже, смерть твоя легкою Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою». И мы обязательно выпьем за нашу Победу и за вечный упокой безобразного русского образования, чтобы никогда эта зловонная русская земля не смела и посмотреть в сторону Украины, замирая от панических и истерических болей, вспоминая ужас украинских степей, лесов и полей. А мы будем наблюдать, как взбешенные вагнеровцы и вооруженные зеки насилуют ваших женщин и убивают ваших детей, и так называемая россия будет погружаться во мрак, хаос и настоящую, не придуманную симоньян гражданскую войну. Как будет разваливаться фейк-федерация, сжимаясь до своего природного состояния в пределах московии – дремучей свалки и окраины Азии. Как то, что когда-то называлось российской федерацией, будет разлетаться кровавыми кусками. Как вы там пишете «С Днем народного единства». Ну что ж, и мы вас хотим поздравить с единством – тех, кто уже в черных целлофановых пакетах и ​​тех, кто к ним собирается! С праздником… Р.S. Единение ваших благодаря нашим ВСУ происходит по плану», - написал Данилов.

Напомним, власти Армении запретили въезд в страну российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая является главным редактором телеканала RT, и депутату Госдумы россии Константину Затулину.