Ким объяснил, почему Николаев не включают в «зерновую инициативу»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что для Николаевщины очень важно быть задействованной в «зерновом коридоре», но пока это невозможно.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

— Это с первого дня принималось во внимание (участие Николаева в зерновом коридоре, - ПН), потому что это очень важно для Николаевщины. Но, учитывая географическую ситуацию, и близость к врагу, который проходит вблизи Очакова, где они могут противотанковыми ракетами доставать до наших барж и буксиров, это очень сложно. Потому что очень трудно верить россиянам, что они будут гарантировать безопасность. Из Одессы и Черноморска только «Калибром» можно достать и их можно сбить, а у нас узкий проход через Очаков и там минометами и ПТРК могут добраться до наших барж, мы их оттуда выгоним и заработает коридор и у нас, но готовиться к этому нужно. Это на контроле, но сейчас очень трудно это спрогнозировать, - объяснил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что Украина будет рассматривать возможность присоединения Николаевского морского порта к «зерновому коридору» в случае соблюдения россией договоренностей по разблокированию украинских портов и обеспечению безопасности.