«Процесс пошел»: Ким сообщил, что жители двух общин Николаевской области уже получили бесплатные дрова на зиму

Николаевская область уже получила первую партию бесплатной топливной древесины. Дрова получили жители населенных пунктов Шевченковской и Галицыновской общин. Постепенно их получат и другие общины, граничащие с районами проведения боевых действий.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, древесину уже рассредоточили по общинам и главы РГА и ОТГ собирают данные и начинают раздавать дрова людям, не имеющим света или имеющим проблемы с отоплением, из-за повреждений сетей.

— Сейчас процесс пошел. Мы не останавливаемся и продолжаем закупку. Еще у нас есть запросы от военных, поэтому мы храним на складах и выдаем, как только приезжает необходимое количество древесины. Есть норма расходования на одного человека или на одно жилье, поэтому мы выдаем с определенным запасом, чтобы люди могли определенное время прожить в тепле, потому что не можем выдать на три месяца одному человеку, а кому не хватит. Мы выдаем небольшими партиями, рассчитывая на то, что это не будет массово необходимо людям, – пояснил Виталий Ким.

Также он добавил, что водоснабжением обеспечены почти все абоненты, но с перебоями. Что касается электричества, то около 28 тысяч абонентов находятся без света, но это вместе с оккупированными территориями Снегиревки и южнее.

— У нас точно будет 20 тысяч кубов дров и будем докупать. Думаю, что отопительный сезон мы пройдем с трудом, но пройдем, - резюмировал он.

В Telegram Виталий Ким добавил, что раздачу древесины начали с четверга. Он уточнил, жители каких общин могут получить топливную древесину.

«Для получения подробной информации по алгоритму получения древесины жители указанных общин могут обратиться по следующим номерам: – Баштанский район: 0987388318 (режим работы с 08:00 до 20:00); - Вознесенский район: 0667794618 (режим работы с 08:00 до 20:00); – Николаевский район: 0685359119, 05153-21967 (режим работы с 08:00 до 18:00)», - написал он.

Напомним, в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения ДроваЕ .