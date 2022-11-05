На станции «Академик Вернадский» выпало рекордное количество снега, пингвины ходят по крышам

У арктической станции «Академик Вернадский» выпало рекордное количество снега – 3,45 м в высоту, из-за этого поселившиеся поблизости пингвины переходят здание по крыше.

Об этом рассказывают ученые Национального антарктического научного центра.

Они отмечают, что уровень снега уже достиг отметки 3,45 м. Это почти на полметра выше, чем максимум в 2021 году – 3 метра. До этого рекорд фиксировали в 2016 году, когда снега насыпало 2,65 метра.

Некоторые сугробы возле Вернадского достигают 6 метров, а на острове есть и до 10 метров.

– Поскольку здесь преобладает ветреная погода, то глубина снежного покрова распределяется неравномерно. Есть обнаженные скалы, на которых снег так и не лег, а есть участки, особенно возле станции, выступающей препятствием на пути ветра, где сугробы под 6 метров. Офисную часть "Вернадского" (она ниже) замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уж, кстати, и делают некоторые пингвины, – рассказала метеорологиня 27 УАЭ Анжелика Ганчук.

По прогнозам ученых, снег еще будет сыпать, но зима будет аномально теплой – средняя температура будет около -2°C.

Теплые зимы продуцируют более интенсивные осадки, потому что в атмосфере содержится больше влаги.