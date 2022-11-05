Во Львове горсовет будет компенсировать жителям многоэтажек 50% стоимости генераторов

Львовский городской совет будет возвращать ОСМД, управляющим компаниям и другим исполнителям жилищных услуг домов 50% стоимости генераторов.

Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил мэр Андрей Садовый в фейсбуке.

«Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем», – отметил мэр.

Поэтому городской совет принял отдельную Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов Львовского городского территориального общества во время подготовки отопительного сезона 2022-2023 годов.

Согласно ему будут возмещать 50% средств от цены генератора, но не более 30 тысяч гривен. Номинальная мощность должна составлять от 3 кВт.

На возмещение могут рассчитывать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также жилищно-строительные кооперативы Львова.

«Вы покупаете генератор, подаете документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств», - отметил Садовый.

В пресс-службе Львовского горсовета указали: чтобы стать участником Программы, жители совместно с балансодержателем дома – это ОСМД, компании-управители, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК, сначала должны оплатить покупку электрогенератора через банк.

Далее для получения компенсации подают через ЦНАП или сервис электронных обращений на рассмотрение комиссии пакет документов:

- заявление установленного образца на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора; - копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар); - копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки); - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома; - документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Созданная для этого комиссия рассмотрит обращение, сформирует и утвердит перечень участников, отвечающих требованиям Программы, и направляет протокол главным распорядителям средств – районным администрациям.