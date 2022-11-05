Футбольный клуб «Милан» передал 150 тысяч евро на восстановление стадиона в Ирпене

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05.11.2022 20:01

Итальянский футбольный клуб «Милан» выделяет 150 тысяч евро на возобновление стадиона в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщил украинский футболист и посол платформы UNITED24 Андрей Шевченко.

«Первые 150 000 евро из необходимых 600 000 были собраны благодаря «Милану»! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество и большой бизнес приобщиться!», - написал Шевченко.

Отмечается, что восстановление стадиона в Ирпене станет первым проектом в рамках программы Rebuild Ukraine, направленной на привлечение внешнего финансирования восстановления Украины.

«Когда я увидел, как дети бегают по полю сквозь воронки от снарядов, вызванные вражескими обстрелами, я понял, что нужно восстановить этот стадион. Врагу удалось уничтожить поле, но не детский азарт», – отметил Андрей Шевченко.

К проекту планируют привлечь мировое и украинское футбольное сообщество.

Отметим, что стадион «Чемпион» в Ирпене был разрушен в результате боевых действий в марте 2022 года во время отражения российского нашествия.

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