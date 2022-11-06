Защитницы Мариуполя и команда Ассоциации семей защитников «Азовстали» получили премию онлайн-издания El Español

В Испании награду «Солидарность» завоевали защитницы Мариуполя и Ассоциация семей защитников «Азовстали». От имени лауреаток их получили доброволец-парамедикиня Екатерина «Птичка» Полищук и жена защитника Мариуполя, представитель Ассоциации семей защитников «Азовстали» Ольга Андрианова . Основателем премии является испанское онлайн-издание El Español.

О подробностях рассказали в телеграмм-канале Ассоциации семей защитников , пишет «Детектор медиа» .

На церемонии награждения президент El Español Педро Хосе Рамирес подчеркнул, что женщины «Азовстали» олицетворяют и совмещают ценности, на которых стоит издание.

« Свобода, справедливость, равенство, стойкость, независимость, воинственность и, в конце концов, авторитет – ценности, которые продемонстрировали эти женщины, как парамедик Екатерина Полищук, которая противостояла осаде «Азовстали», а впоследствии с такой же стойкостью терпела российский плен, и Ольга Андрианова, жена одного из защитников Мариуполя и соучредительница Ассоциации, которая борется за освобождение всех пленных», - сказал основатель издания.

Редакция El Español опубликовала подробный фоторепортаж с церемонии вручения премии .

Напомним, «Птичка» - Екатерина Полищук - парамедикиня-доброволица Национальной гвардии Украины. Она была освобождена из российского плена 21 сентября во время обмена пленными с Россией. В этот день в свободную Украину вернулись 215 украинцев-военных, среди которых 108 бойцов «Азова».

Интернет-издание El Español работает с 2015 года. Штаб-квартира находится в городе Мадрид. Основателями проекта являются Педро Хосе Рамирес и его дочь Мария Рамирес Фернандес. В 2014 году Рамирес был уволен с должности директора известной испанской газеты газеты El Mundo.

El Español появился благодаря поддержке читателей. В январе 2015 года был объявлен краудфандинг, и за два месяца удалось собрать 3 миллиона 600 тысяч евро от 5 624 человек. Сейчас El Español позиционирует себя как лидера среди испанских СМИ по аудитории на мобильных устройствах с 17,9 миллионами уникальных читателей, а также как второй по количеству читателей сайт почти с 20-миллионной аудиторией.