17 стран ЕС передали Украине 500 электрогенераторов

17 стран Евросоюза передали Украине 500 электрогенераторов.

Об этом сообщили на твиттер-странице программы Гражданской защиты и гуманитарной помощи Европейского Союза.

"17 стран ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов через механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению", - говорится в сообщении.

Помощь Украине передали Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.