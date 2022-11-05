В Латвии для украинских военных начали шить зимнюю форму

В субботу, 5 ноября, рижская компания приступила к пошиву зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины. В ближайшее время ее планируют передать в Украину.

Об этом заявил посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

«Указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенным подразделениям ВСУ размерам, и мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам», - говорится в сообщении.

Посол сообщил, что, несмотря на выходной день, латвийские мастера вышли специально на работу с тем, чтобы успеть как можно скорее сделать первую партию зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО для ВСУ.





Напомним, Украина пригласила у НАТО зимнюю одежду и палатки – почти половину ресурсов уже нашли.