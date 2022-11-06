Журналистка, ставшая в ряды ВСУ после смерти жениха военкора, нашла дом, в котором он погиб

Ушедшая на фронт журналистка Анастасия Блищик, чтобы продолжить дело своего любимого десантника Александра Махова, погибшего в мае под Изюмом, нашла дом, в котором погиб ее жених.

На ютуб-канале «Бутусов плюс» вышла ее история .

В сюжете говорится, как бывшая корреспондентка телеканала «Украина 24» Анастасии Блищик защищает Украину с оружием в руках.

В видео Блищик рассказывает о своем женихе десантке Александре Махове, погибшем 4 мая 2022 года в селе Довгенькое под Изюмом на Харьковщине. За месяц до своей смерти он записал видео для Анастасии, предложив руку, сердце и кольцо от гранаты вместо кольца.

Анастасия нашла дом и лестницу, на которой находился Александр, когда на улицу перед домом выехал российский танк. Защитник погиб в результате ранения легкого осколком. Однако улицы, на которой Александр Махов признавался ей в любви, Анастасия не узнала: село Довгенькое изуродовано обстрелами россиян.

«Наших ребят накрывала авиация. Здесь были фосфорные бомбы, здесь было все», – рассказала украинская военная.

По словам Анастасии Блищик, она верит в победу Украины, однако не надеется, что одолеть страну-террориста удастся через месяц или год.

Решение пойти в ряды ВСУ, Блищик приняла после того, как в Харьковской области во время боевых действий погиб ее жених Александр Махов. Печальное известие поступило 4 мая.

Александр долгое время был военкором телеканалов Украина и Украина 24, освещал события на передовой. В октябре 2021 года Махов перешел на канал Дом. После начала полномасштабной агрессии россии журналист ушел на фронт.

Президент Украины наградил журналиста Александра Махова орденом "За мужество" III степени посмертно.