В Украине создадут флот морских дронов, деньги на который будут собирать через благотворительную платформу United24.

Об этом сообщил в своем обращении от 5 ноября президент Владимир Зеленский.

«И, кстати, на следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов», – отметил он.

Президент убежден, что абсолютно каждый понимает, что это и зачем, и что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне.

«Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и зачем, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», – добавил Зеленский.

Как известно, полгода назад в Украине запустили благотворительную платформу United24. Как отметил Зеленский, за это время Украина получила почти 220 миллионов долларов взносов от миллионов людей из более сотни стран.

Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в том числе очень эффективная Armtraс, десятки скорых, которые уже работают в прифронтовых районах. К проекту присоединились звездные послы: Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик, Демна, Лиев Шрайбер, Марк Гэмилл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келли и Тимоти Снайдер.