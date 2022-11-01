На канадском леднике исследователи нашли фотокамеры экспедиции, которые оставили там 85 лет назад

В Канаде исследователь Гриффин Пост на леднике нашел 3 камеры своего коллеги-ученого, которые тому пришлось оставить на вершине более 80 лет назад, в 1937 году.

Об этом пишет CNN.

Как отметили в издании, две из трех камер не повреждены, и их пленки передали на экспертизу.

Произошло это событие в национальном парке и заповеднике Клуан.

В CNN сообщают. что в июне 1937 года Уошберн и его партнер по скалолазанию Роберт Бейтс отправились с миссией подняться на гору Лукания, которая является третьей по высоте горой в Канаде (5240 метров). На тот момент Лукания была последней непокоренной вершиной Северной Америки.

Скалолазы должны были начать и завершить свое восхождение на леднике Уолш, который находился на середине пути, на высоте 2667 метров. Однако из-за погоды пилот, который должен был их забрать после подъема на вершину, не смог за ними вернуться.

Поэтому покорителям горы пришлось подняться и спуститься пешком более 240 км, преодолевая путь через снежную пустыню. Чтобы дойти до места назначения, им пришлось сбросить свои вещи.

Чтобы облегчить задачу, они оставили на леднике 400 килограммовый тайник снаряжения, включая палатки, альпинистское снаряжение и три камеры.

Все эти события описаны в книге «Побег из Лукании», которую современный исследователь Гриффин Пост прочитал 2 года назад.

В течение 18 месяцев, Пост исследовал документы, журналы и корреспонденцию, чтобы попытаться точно определить расположение тайника.

Параллельно с его командой ученые из Оттавского университета исследовали картирование ледников, чтобы выяснить – насколько далеко могло сместиться хранилище ученых за 80 лет.

Экспедиция на ледник длилась неделю. Шесть дней поисков ничего не дали.

«В последнее утро я смирился с тем фактом, что мы его не найдем, и что пора двигаться дальше. Мы потратили на это много времени и энергии. Однако у нас оставалось еще 4 часа, чтобы завершить. Я решил, что нам нужно было сделать последний толчок», – рассказал Пост.

К команде искателей присоединилась гляциолог (специалист, занимающийся изучением всех видов льда, снега, водоемов, - ПН) Дора Меджицкая из Оттавского университета. Она около полудня последнего дня заметила узор в морене (так называемый «обломочный берег», который обычно тянется вдоль вершины ледника).

По наблюдениям ученым, некоторые ледники время от времени «растут». Каждый со своей скоростью, в среднем – на 100-200 метров в год. Но ледник Уолша увеличивался и двигался быстрее около 1 км в год.

За те последние три час, что у группы были для поисков, когда команда переместились на 2 километра от точки поиска, один из членов команды заметил канистру с горючим.

«Укрытие было в полузакопанном состоянии. Палатки торчали сквозь лед. Некоторые вещи можно было просто подобрать. Были очки, одежда, предметы», - делится Пост.

Среди находок находились три камеры: поврежденнный аэрофотоаппарат Fairchild F-8 Вошберна, а также две целые кинокамеры с пленками.

Их передали в Оттавский университет, чтобы проверить, смогут ли они вернуть отснятый материал.

«Шанс того, что мы найдем такой маленький тайник на таком огромном леднике, был невелик. Все отчаялись, поэтому это было действительно эпически. Было удивление, недоверие и огромное облегчение», – вспоминает Меджицкая.

Исследователи Уошберн и Бейтс умерли в 2007 году. Пост и его команда поддерживают связь с их семьями.