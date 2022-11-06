Некоторые регионы Украины накроют дожди - на юге осадков не ожидается

В воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на Facebook.

Сегодня небольшие дожди пройдут в западных, Винницкой и северных областях. На остальной территории страны без осадков.

Днем температура воздуха повысится до 9 градусов тепла, в юго-западой части - до 9-14 градусов с отметкой «плюс».

В Киеве 6 ноября будет холодно и сыро, местами туман, вечером - дождь. Температура воздуха днем +7...9 градусов.

Напомним, в Канаде исследователь Гриффин Пост на леднике нашел 3 камеры своего коллеги-ученого, которые тому пришлось оставить на вершине более 80 лет назад, в 1937 году.