«35 «300-х», 1 - «200-й», они сами виноваты»: Оккупант с Херсонского направления рассказал про потери и пьяные разборки

Военнослужащий 239-го мотострелкового полка россии, который сейчас находится на Херсонском направлении, обсуждает с женой потери, пьянство и дезорганизация русской армии.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- Ты знаешь, я себе места не нахожу. Ты всем звонишь, а мне не звонишь. Я просто читала, что 30 человек под обстрел попали - наши, миасовские (г. Миас, Челябинской области) ребята тоже.
- 35 человек.
- Ваши что-ли?
- 35 «300-х», 1 - «200-й» - это наши, Миасовские. Это вот подожди! Это куда нас хотели вывести.
- Да ты че.
- Да. Они сами чуть-чуть виноваты. Они бл*, столпились около машины, нах*й - ну, легли около Урала бл*, и машину в*ебали. Вот, а такого нельзя делать. И толпой нельзя кучковаться. Да вчера же это... вот я и еще двое - ну, три человека, с нашей роты, мы поехали в город безводное - километров 10 от нас. Поселок пустой. Ну там вести три человека, три-четыре. Вот, короче, мы там них*я не нашли: ни картошку, ничего, потому что ну у кого это все было, мужика не было. Нашли пасечника, короче, мужика - хохла тоже бл*. Сука, как охота было его пристрелить всем! А нас сказали, ну солдаты говорит: «Вы внимания не обращайте, он чистый «укроп». Че будет говорить, просто мимо ушей пропускайте». Короче, мы все п*дорасы, оказывается, а они все за*бателские. Короче, взяли 50 литров вина, бл*.
- Вы че, бл*, нет, не надо! Вам опасно пить там.
- Вот ты прикинь, бл*, все 40 человек нах*й слегли просто. Кому-то бл* *бало бьют, кто-то стреляет нах*й.
- Так страшно же.
- Да п*здец что тут вчера творилось нах*й. Начпрод есть у нас - ну кто выдает нам эту хавку - ему бл* прикладом раз шесть по *бальнику дали.
- Да ты че.
- Да это х*йня. Здесь позавчера вообще что творилось. А здесь же слева от нас находятся разведка. Я ночью вскакиваю - что-то около 12 вечера бл* - стрельба идет около нас прям. Оказывается, бл* там от «разведосов» пошли за провизией и они бл*, смотрят в ночник нах*й и перепутали с хохлами. И бл* давай в друг друга х*ячить.
- Ну и дурдом.
- Да, но там эти, раненые, есть. Потом это х*йня бл*, они идут к нам, а нас командир-то не предупредил, что они идут к нам. Чуть, нах*й, их не пристрели.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о нежелании идти против ВСУ и низком боевом духе: «Хотели перекинуть в Краматорск - отказались все».