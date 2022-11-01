«35 «300-х», 1 - «200-й», они сами виноваты»: Оккупант с Херсонского направления рассказал про потери и пьяные разборки

Военнослужащий 239-го мотострелкового полка россии, который сейчас находится на Херсонском направлении, обсуждает с женой потери, пьянство и дезорганизация русской армии.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Ты знаешь, я себе места не нахожу. Ты всем звонишь, а мне не звонишь. Я просто читала, что 30 человек под обстрел попали - наши, миасовские (г. Миас, Челябинской области) ребята тоже.

- 35 человек.

- Ваши что-ли?

- 35 «300-х», 1 - «200-й» - это наши, Миасовские. Это вот подожди! Это куда нас хотели вывести.

- Да ты че.

- Да. Они сами чуть-чуть виноваты. Они бл*, столпились около машины, нах*й - ну, легли около Урала бл*, и машину в*ебали. Вот, а такого нельзя делать. И толпой нельзя кучковаться. Да вчера же это... вот я и еще двое - ну, три человека, с нашей роты, мы поехали в город безводное - километров 10 от нас. Поселок пустой. Ну там вести три человека, три-четыре. Вот, короче, мы там них*я не нашли: ни картошку, ничего, потому что ну у кого это все было, мужика не было. Нашли пасечника, короче, мужика - хохла тоже бл*. Сука, как охота было его пристрелить всем! А нас сказали, ну солдаты говорит: «Вы внимания не обращайте, он чистый «укроп». Че будет говорить, просто мимо ушей пропускайте». Короче, мы все п*дорасы, оказывается, а они все за*бателские. Короче, взяли 50 литров вина, бл*.

- Вы че, бл*, нет, не надо! Вам опасно пить там.

- Вот ты прикинь, бл*, все 40 человек нах*й слегли просто. Кому-то бл* *бало бьют, кто-то стреляет нах*й.