Ким и Марченко так организовали ПВО, что иранские дроны боятся и облетают Николаев, - Костенко

Полковник СБУ, нардеп, Роман Костенко заявил, что система противовоздушной обороны Николаева научилась хорошо сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-136, поэтому они облетают его.

Об этом он заявил в интервью «Гордону».

«Глава военной администрации Виталий Ким вместе с Дмитрием Марченко на своем уровне организовали противовоздушную оборону так, что Shahed-136 уже боятся и облетают Николаев. Не все, но достаточно плодотворно они здесь сбивают», - сказал он.

По словам Костенко, этого удалось добиться при комплексе мер: «от средств РЭБ и пулеметного огня, до организации гражданского населения».

По мнению нардепа, на первом этапе «это тоже должно быть сделано по всей Украине».

«В каждом городе на уровне глав администраций, на уровне таких генералов, как Марченко, на местах должно быть», – считает Костенко.

Напомним, что ранее Ким заявил, что оккупанты стали реже применять дроны-камикадзе по Николаевщине: «Они заканчиваются, а наши защитники разобрались, как их сбивать».