Памятник Екатерине ІІ в Одессе огородили деревянными щитами

Скандальный одесский памятник российской императрице Екатерине ІІ огородили деревянными щитами, чтобы защитить его от вандалов и подготовить к демонтажу.

Фотографии памятника публикуют местные СМИ и Telegram-каналы.

Известно, что местные активисты неоднаразово выходили на митинги с требованием снести памятник. Ранее на него надевали в красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавок, а также писали слоганы, приравнивая Екатерину к российскому диктатору владимиру путину.

После решения одесситов, мер города Геннадий Труханов все же поддержал снос памятника, поэтому для того, чтобы защитить его от вандалов и подготовить к демонтажу - его оградили деревянными плитами.

Напомним, что в сентябре депутаты Одесского горсовета не поддержали снос памятника Екатерине II – тогда мэр Труханов не голосовал. До этого он заявлял, что выступает против сноса памятника Екатерине II.