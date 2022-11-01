В россии на свободу вышел «пермский людоед», который провел в тюрьме 23 года

Михаил Малышев, которого называют пермским людоедом, вышел на свободу. Сначала мужчина убивал и ел животных, позже жертвами Малышева стали и люди.

Об этом сообщат росСМИ.

Известно, что у Малышева была сожительница, которая попала к нему в сексуальное рабство на 19 лет, мужчина откусил ей кончик носа.

Однажды Малышев заставил сожительницу привести ему девушку, над которой впоследствии надругался вместе с друзьями, а затем убил, расчленил, а части тела выбросил в реку Кама. Мужина перемолол остатки тела, вместе с сожительницей из этого мяса слепил пельмени и пироги. Позже Малышев совершил еще одно преступление — убил друга и расчленил его, из останков снова сделал «фарш».

Во время задержания Малышева, в его квартире нашли два холодильника с мясом — то ли собачьим, то ли мясом человека. Полиграф показал, что Малышев совершил не менее восьми убийств. Пермского людоеда приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Притом что еще в феврале этого года была информация, что Малышев из колонии выходить не хочет и, был готов сознаться в других преступлениях.

Журналисты поговорили с человеком, близким к ситуации. По его словам, Михаил Малышев отбывал наказание в ИК-10 в городе Чусовой, был в 200-местном отряде. Там он работал — развозил еду на тележке в штрафной изолятор и помещения для заключенных со строгими условиями содержания - за это Малышев получал зарплату. Как вспоминает источник, в колонии пермский людоед не был авторитетом, он держался в стороне и старался не привлекать к себе внимания, но при этом мужчину не травили другие заключенные.

— Место Малышева было на нижней полке, рядом с ним никто не жил. Постельное белье у него постоянно было грязное, почти черное, как он ни старался поддерживать чистоту, у него не получалось. Когда сотрудники колонии ругали Малышева за беспорядок на спальном месте, он ревел. В подушке и под матрасом хранил журналы и книги, говорил, что читает их. Еду ел испортившейся, ставил ее на батарею и не трогал, пока не прокиснет. Когда его ругали за это, он снова плакал, - рассказывает источник.

Отмечается, что в колонии Малышева никто не навещал.

Напомним, как мужчина, задержанный в Петербурге после ДТП с выпавшим трупом, признался в людоедстве.