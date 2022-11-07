Искусственный интеллект выиграл у человека «соревнование» по написанию стихов

Исследователи из Киотского университета (Япония) обнаружили, что люди не могут отличить хайку, написанное человеком, от созданного искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Mainichi.

Участники исследования оценивали хайку, выводившиеся на экран компьютера, по шкале из семи баллов по таким критериям, как, например, чувствовали ли они «красоту» произведений. Хайку, созданные искусственным интеллектом, получили высокую оценку в 4,56 балла. Произведения поэтов – 4,15 балла.

Кроме того, участников спросили, какое хайку создано человеком или искусственным интеллектом, и результаты показали, что они не могут их различить. По словам исследователей, результаты эксперимента свидетельствуют о психологическом эффекте под названием "отвращение к алгоритму", когда люди думают, что качественные работы созданы людьми.

Хайку – жанр японской лирической поэзии, отличающийся простотой поэтического языка и свободой изложения.