Зеленский поблагодарил николаевских десантников за героическую оборону на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отметил героические действия николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады при обороне Авдеевки.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Продолжаются очень жестокие российские атаки в Донецкой области. Враг несет там серьезные потери, но, несмотря ни на что, несмотря на любые потери продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают это страшное давление, сохраняют стойкость и героически защищают наши позиции.

– А особенно я хочу отметить сегодня бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за храбрость, за героизм при обороне на Авдеевском направлении, – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил людей, которые помогают ликвидировать последствия российских обстрелов Николаева.