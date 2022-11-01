Сенкевич назначил временного директора КП «Николаевская ритуальная служба» вместо задержанного за сотрудничество с оккупантами Сагайдака

Городской голова Николаева Александр Сенкевич временно возложил обязанности директора КП «Николаевская ритуальная служба» на Игоря Белого, который более трех лет занимал должность замдиректора по развитию КП.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра от 31 октября №136рк, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Как известно, 21 октября Управление СБУ в Николаевской области задержала на аппаратном совещании директора КП – Александра Сагайдака за сотрудничество с оккупантами. 23 октября судья Центрального районного суда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство прокуратуры Николаевской области и избрала Сагайдаку, меру пресечения в виде двух месяцев ареста и содержания в СИЗО без права выйти под залог.

В документе указывается, что Игорь Белый с 1 ноября исполняет обязанности директора с целью обеспечения деятельности КП. Это распоряжение действительно до признания его таковым, что утратило силу, но не позднее до 1 декабря 2022 года.

Справка:

В 2016 году Александр Сенкевич назначил Игоря Белого директором ЖКП «Південь». Работу чиновника постоянно критиковали депутаты от «Оппозиционного блока», в частности за то, что он «устроил на работу своих людей». Позже депутаты от Оппоблока на бюджетной комиссии настояли на проверке предприятия, заявляя, что «там отмываются деньги». Тогда аудиторская служба нашла в николаевском ЖКП «Південь» нарушений почти на 1,5 миллиона гривен. Депутаты от Оппоблока требовали мэра уволить Игоря Белого с занимаемой должности и в апреле 2017 года стало известно, что решили отстранить от должности на время проведения служебного расследования. В итоге, Игорь Белый сам написал заявление об увольнении.