«Выход, как не остановить учебный процесс»: На Николаевщине педагогам Радсадовской громады передали ноутбуки

Депутат Николаевского облсовета от партии «Слуга Народа» Евгений Игнатенко провел встречу с работниками сферы образования в Радсадовском территориальном обществе и его руководителем Юрием Пиньковым.

Об этом сообщили в организации партии «Слуга Народа» в Николаевской области.

Евгений Игнатенко ответил на насущные вопросы, рассказал о планах по развитию общины и поддержке педагогов. Также во время визита депутат передал учителям 30 ноутбуков Chromebook, которые область получила от компании Google, Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре.

Глава общества Юрий Пиньков отметил, что переданные ноутбуки перекроют половину потребности во всей громаде. Евгений Игнатенко добавил, что в возможных планах – передача еще 30 ноутбуков, чтобы полностью закрыть потребность в техническом обеспечении учителей.

«Я знаю, что дистанционное обучение многим педагогам не нравится, и есть учителя, у которых нет необходимого для этого технического оснащения. В условиях войны, когда учиться очно крайне опасно, это единственный выход, как не остановить учебный процесс, поэтому власти пытаются обеспечить техникой как можно больше педагогов», – объяснил Евгений Игнатенко.

Депутат ответил учителям и директорам учебных учреждений громады на их вопросы и среди них – запуск в работу инклюзивно-ресурсного центра. Проект предварительно договорились обновить после победы Украины. Также обсудили обустройство убежищ в зданиях образовательных заведений. Для этого уже подали заявку на финансирование из государственного бюджета.