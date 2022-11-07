Минсоцполитики проведет выборочную проверку переселенцев – нужно пройти идентификацию по месту регистрации, иначе выплаты прекратятся

Внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячные выплаты, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации и они не появятся в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире информационного телемарафона.

— Законодательство предусматривает, что ВПО, после того, как они зарегистрировались по определенному месту жительства, должны информировать о том, когда они возвращаются домой или когда они меняют место жительства... Учитывая то, что к нам поступает достаточно большое количество обращений от правоохранительных органов, и от мест размещения таких лиц, что часть из них не присутствует по месту фактического пребывания, собственно, и было предусмотрено проведение такой системы проверок, - сказал Музыченко.

По его словам, по результатам проведения проверки составляется акт – есть ли человек на месте, или его нет.

— Конечно, она могла пойти в больницу, на базар и так далее. Здесь остается сообщение о том, что такой человек должен в 10-дневный срок обратиться в орган социальной защиты населения, где он зарегистрировался как ВПО. Если человек проходит идентификацию, вопроса нет, он продолжает получать свои выплаты, - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что проверки проходят по риск-ориентированному принципу: например, если по одному адресу зарегистрирована тысяча ВПО или поступают постоянные обращения от правоохранительных органов. Тогда и возникают основания для проведения проверок.

— Конечно, мы понимаем, что все миллионы и миллионы людей проверить просто невозможно, для этого ресурса просто нет, поэтому мы и говорим о выборочных проверках, которые бы дали нам возможность убедиться, что эти люди есть, - сказал Музыченко.

Он также отметил, что выплаты прекращаются со следующего месяца после проведения проверки, если человек не обратится в 10-дневный срок, но если впоследствии человек обратится и предоставит соответствующие документы, то выплаты могут быть возобновлены.

Ранее сообщалось, что в «Дії» улучшат функционал для переселенцев, чтобы они могли изменить местонахождение или сняться с учета.