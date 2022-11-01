Оккупант рассказал об отступлении армии рф с Херсонской области в Крым

Российский оккупант в телефонном разговоре с родственниками расскзал об отступлении армии рф из Херсонской области в аннексированный Крым и добавил, что российским новостям не стоит верить.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
- А как ты, сынок там? Уже эти говорят, у вас там вперед пошли, да? Разъ*буют укров каждый раз?
- Назад!
- Назад идете?
- Да.
- Аааа...
- Ну а вообще наверное в россию. Я не знаю, Элла покзывала, что с танком моим сделали?
- Угу.
- Вот, им и все - в россию с танком на ремонт.
- И че?
- В Крым ориентировочно, а там посмотрим. Вот сегодня должны уехать.
- Угу.
- А так эти четыре дня не прекращали бомбить, бомбили и бомбили 152-ми.
- Я вот смотрю ты не звонишь. А че мне сказали в Херсоне наши вперед пошли. Разгоримили там.
- Не знаю.
- Это новости - не слушайте!
- Значит обманули меня.
- Да, обманули.
Федорионов Роман Иванович.
15.10.2001 года рождения, уроженец Шушинське Красноярского края россии.
Военнослужащий россии, временно исполняет обязанности командира танка. С марта 2022 прикомандирован к ОМОНу.
По имеющейся информации проходит военную службу в танковом батальоне 205 отдельной мотострелковой бригады (дислоцирована в городе Буденовск, Старопольского края).
Был призванный на срочную службу в октябре 2019 года, военную присягу принял 02.02.2020 года.