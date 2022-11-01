Оккупант рассказал об отступлении армии рф с Херсонской области в Крым

Российский оккупант в телефонном разговоре с родственниками расскзал об отступлении армии рф из Херсонской области в аннексированный Крым и добавил, что российским новостям не стоит верить.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- А как ты, сынок там? Уже эти говорят, у вас там вперед пошли, да? Разъ*буют укров каждый раз?

- Назад!

- Назад идете?

- Да.

- Аааа...

- Ну а вообще наверное в россию. Я не знаю, Элла покзывала, что с танком моим сделали?

- Угу.

- Вот, им и все - в россию с танком на ремонт.

- И че?

- В Крым ориентировочно, а там посмотрим. Вот сегодня должны уехать.

- Угу.

- А так эти четыре дня не прекращали бомбить, бомбили и бомбили 152-ми.

- Я вот смотрю ты не звонишь. А че мне сказали в Херсоне наши вперед пошли. Разгоримили там.

- Не знаю.

- Это новости - не слушайте!

- Значит обманули меня.

- Да, обманули.