Движение поездов «Киев-Кишинев» возобновили после 24-летнего перерыва

Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва.

Об этом сообщает «Железная дорога Молдовы», передает «ЕП»

Поезд № 351/352 будет курсировать через день с отправлением со станции Киев-Пассажирский в 17:02, прибывать на станцию Унгены в 07:53, в столицу Молдовы - в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.

В поезде семь вагонов, пять из которых - купейных и два - плацкартные. Время в пути в одну сторону около 13 часов.

Маршрут международного сообщения будет иметь стыковку на станции Унгены с возможностью сделать пересадку до станции Яссы (Румыния), где расположен международный аэропорт.

На маршруте сейчас курсирует «Поезд к победе», каждый из семи вагонов которого посвящен временно оккупированной (на момент старта проекта два месяца назад) территории Украины.

«Поезд к победе» ездил по регионам Украины от Ужгорода до Харькова и от Киева до Одессы, а также стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена.

В честь восстановления железнодорожного сообщения между украинской и молдавской столицами на вокзале Кишинева 6 ноября состоялась торжественная церемония.

В мероприятии приняли участие посол Украины Марко Шевченко, посол США Кент Логсдон; посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану; генеральный директор международного аэропорта Яссы Ромео Ватра и другие.

Руководитель молдавской железной дороги Олег Тофилат в своем выступлении на церемонии подчеркнул, что перезапуск маршрута является важным этапом развития всего регионального сообщения.