В сети опубликовали фото левого берега Мариуполя, уничтоженного российскими оккупантами

Мариупольский городской совет опубликовал серию снимков, на которых запечатлены разрушенные дома на левом берегу оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Так теперь смотрится Левый берег. До войны этот район города получил развитие. Здесь обновляли парки, открыли самый большой в Украине социальный офис «Мультицентр» и первую ледовую арену с хоккейным клубом. И это было только начало», - сказано в сообщении.

В публикации добавили, что в впереди у Мариуполя было много амбициозных планов, которые вывели бы город на новый уровень жизни.

«Но пришли российские оккупанты и оставили от города такие руины. Они принесли в наш дом войну, смерть, разрушение», - подчеркнули они.

Напомним, как жительница Мариуполя рассказала о жизни в городе во время блокады: «Благо, что в подвале темно и не видно было детям твоих слез».