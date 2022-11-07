ВВС опубликовали спутниковые снимки массового захоронения под Мариуполем - там насчитывается 1500 новых могил

Возле временно оккупированного Мариуполя на месте массового захоронения спутники зафиксировали более 1500 тысячи новых могил.

Об этом сообщает ВВС.

По данным спутниковых снимков, три массовых захоронения под Мариуполем, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, растут еще с весны.

Аналитики проанализировали снимки и пришли к выводу, что с момента последнего анализа на этом месте было вырыто 1500 новых могил. По их оценкам, с начала войны там было вырыто более 4600 могил, однако до сих пор непонятно, сколько тел там захоронено.

При этом украинские официальные лица считают, что в боях в Мариуполе было убито не менее 25 000 человек, только от 5000 до 7000 погибли под завалами своих домов после массированных бомбардировок.

По словам свидетелей, они видели, как оккупанты в последние месяцы извлекали тела из-под обломков разрушенных зданий и увозили их для захоронения.

Жительница Мариуполя Татьяна, потерявшая связь со своим сыном в то время, когда в городе шли боевые действия, рассказала агентству, что посетила массовое захоронение в Виноградном, где насчитала более 800 свежих могил. Однако, по ее словам, большинство тел неопознанны.

Напомним, что в юле оккупанты в Мариуполе требовали 25 тысяч гривен за погребение погибших от их же обстрелов местных жителей