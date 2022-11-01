Украинцы выбрали трех известных исполнителей, которые будут судить Национальный отбор на Евровидение

Украинцы выбрали в "Дії" претендентов в жюри для Национального отбора на Евровидение-2023.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

За неделю украинцы могли отдать свой голос за одного из 9 звездных кандидатов в кресло жюри Нацотбора песенного конкурса. В опросе приняли участие более полумиллиона пользователей. По результатам опроса лидерами стали:

- Тарас Тополя; - Джамала; – Юлия Санина.

Теперь избранные кандидаты должны подписать официальное соглашение, и только после этого тройку жюри объявят публично.