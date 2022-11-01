Украинцы выбрали трех известных исполнителей, которые будут судить Национальный отбор на Евровидение

Украинцы выбрали в "Дії" претендентов в жюри для Национального отбора на Евровидение-2023.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
За неделю украинцы могли отдать свой голос за одного из 9 звездных кандидатов в кресло жюри Нацотбора песенного конкурса. В опросе приняли участие более полумиллиона пользователей. По результатам опроса лидерами стали:
- Тарас Тополя;
- Джамала;
– Юлия Санина.
Теперь избранные кандидаты должны подписать официальное соглашение, и только после этого тройку жюри объявят публично.
"И уже 17 декабря в финале Нацотбора вместе с ними мы будем выбирать, кто будет представлять Украину на Песенном конкурсе Евровидение в 2023 году", - говорится в сообщении.