В Британии испытывают, как подействует на организм человека кровь, созданная в лаборатории

Британские исследователи в рамках клинических испытаний впервые в мире ввели людям кровь, выращенную в лаборатории.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на BBC.

В испытании приняли участие первые двое из 10 здоровых добровольцев. Они получат две порции по 5-10 мл с интервалом не менее четырех месяцев: одну нормальную кровь и одну кровь, выращенную в лаборатории (ее обозначили радиоактивным веществом, часто используемым в медицинских процедурах, чтобы ученые могли видеть, как долго она сохраняется в организме). В рамках эксперимента учёные хотят увидеть, как выращенная кровь работает внутри организма. Основная часть переливаний крови всегда зависит от доноров, но конечной целью этой разработки является производство жизненно важных, но крайне редких групп крови, которые трудно получить. Профессор Эшли Той из Бристольского университета отметила, что некоторые группы очень редки, и в стране может быть только 10 человек, которые могут быть донорами. Например, сейчас на складах по всей Британии есть только три единицы крови «бомбейской» группы (кровь, которая вообще не принадлежит ни к одной группе).

Типичная донорская кровь содержит смесь молодых и старых эритроцитов, в то время как выращенная в лаборатории кровь полностью свежеприготовлена, поэтому есть надежда, что большая продолжительность жизни выращенных в лаборатории клеток может означать, что пациентам со временем потребуется меньшее количество переливаний крови.