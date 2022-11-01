В Николаеве готовят пункты обогрева на случай перебоев с электричеством и отоплением

В Николаеве готовят пункты обогрева для временного пребывания людей. Их задействуют при полном отключении электроэнергии и отопления.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Готовим пункты обогрева для жителей Николаева. Обустраиваем их во всех районах города, чтобы в случае полного блекаута можно было оперативно открыть. В каждом из этих пунктов есть кровати-раскладушки или матрасы. Есть возможность зарядить мобильные телефоны. Пункты расположены в тех объектах, которые имеют либо собственную котельную, либо снабжены генераторами. Напомню, что пункты обогрева мы разворачиваем для того, чтобы в случае отсутствия электроэнергии и отопления жители города могли пробыть там несколько дней”, - рассказал мэр.