«Несмотря на войну»: нардеп Чорноморов рассказал о завершении строительства новой спортплощадки по программе Президента в Вознесенске

Несмотря на войну на базе школы №8 в Вознесенске завершили строительство спортивной площадки, начатой по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал народный депутат от 131 округа Артем Черноморов.

«Несмотря на войну, нам удалось завершить строительство спортивной площадки в Вознесенской школе №8 по программе нашего Президента. К сожалению, из-за военной агрессии рф дети сейчас не могут заниматься. Однако надеюсь, что скоро ситуация изменится и дети смогут насладиться занятиями спортом», - рассказал нардеп.

Напомним, что н ардеп Черноморов инициирует изменения в законодательство, чтобы сделать возможным строительство новых защитных сооружений