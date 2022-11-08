Оккупант рассказал про плохое обеспечение армии, потери и призвал не верить российском ТВ

Российский военнослужащий в телефонном разговоре с сестрой рассказал про то, что у них «нет даже бинокля», армия несет большие потери, а командование плохо относится к ним.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Как ты там?

- Да стреляют, бомбят нах*й. На первой линии сидим, как бы бл* не вывозят.

- Ты где сейчас? А какой местности?

- В Луганской, на первой полосе здесь. Вот перед нами метров 800 хохлы, как бы - вот они бомбят нас постоянно.

- живем, короче в лесу - в этих, землянках нах*й. Ну п*здец, вообще! Все, что говорят по телику - не верь. Все просто п*здец здесь. Начальство нас бросило бл* короче, здесь один старлей у нас. Из обеспечения - бутылка воды (полторалитровая) на восьмерых. Потом, знаешь, такие военные коробки, как они - сухпаи. Два сухпая на восьмерых, как бы, на сутки.

- Еп*рный театр.

- А здесь по телевизоры разписывают за*бись.

- Да, ну: техники нет, технику всю взрывают как бы. Здесь наша техника на своих опять же, минах подрывается. Сегодня хохлы в рупор орали, нам типа «сдавайтесь, мы вас по Женевской конвенции не тронем».

- Мы сегодня ребята - мои студенты-выпускники в «ментовку» тоже поступили. Скорее всего, будут ментов забирать с Красноярска. Они еще первокурсники. Говорит: «А нас уже на втором курсе, наверное, заставят».

- Здесь у нас подрывают тоже: то отступаем, то наступаем, то фиг поймешь. Полковник наш сказал вообще.. там у нас «300-е» постоянно . Из Тверских, 28 человек, нас осталось уже 9. Половина сбежала - «500-е» их называют.

- Даже бегут?

- Да, бегут. У нас 80 человек убежало, прибежало. Короче, здесь недалеко деревня есть. Там распределительный пункт был - старый разбитый клуб. Спрятались там, а укропы, давай долбить эту деревню и пацанов завалило плитами этих всех.

- Им сразу дезертирство еб*нут наверное, да?

- Ну да, видишь. Ой бл*, это рядом прилетело. Ну у них, видишь, у них есть все, у нас вплоть даже бинокля нет, чтобы увидеть, ночников нет - ничего.

- Ни*рена себе. А по телевизору показывают, что вообще п*здец.

- Там мы добыли трофейное. Ночной прибор - там посматриваем, а так обеспечения вообще никакого, сестренка. Вообще, просто никакого! Мы тут броены, я тебе говорю, наш полкан, он говорит: «Да вы мне нах*й не нужны! Мне на вас на*рать». Короче, как мясо. Тут сбоку привезли этих - чисто зэки там.

- *б твою мать.

- Короче, мясо! Короче, вывозят людей каждый день «двухсотиков».

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал об отступлении армии рф из Херсонской области в Крым.