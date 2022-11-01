Украина вернула тела 38 погибших героев

Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряду силовых структур Украины.

«Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», - добавили в пресс-службе.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

Напомним, как Украина провела обмен пленными – домой вернулись 107 воинов, в том числе защитники «Азовстали».