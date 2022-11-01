Решения о старте отопительного сезона в Николаеве будут принимать 9 ноября

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что завтра, 9 ноября, будет приниматься решение о запуске отопительного сезона.

Об этом он заявил во время брифинга в Украинском кризисном центре во вторник, 8 ноября.

– Сегодня второй день, когда среднесуточная температура 8 градусов, планируем в среду принимать решение запускать отопление, – заявил Ким.

Напомним, ранее директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил, что предприятие технически подготовилось к старту отопительного сезона, но прогнозировать, что будет этот сезон стабильным, сложно.