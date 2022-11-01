«У него словесный понос»: Ким опроверг заявления стремоусова о «наступлении» на Николаев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ответил на заявления херсонского гауляйтера кирилла стремоусова о том, что армия рф готовит наступление на Николаев, и рассказал про подготовку очередной «картинки» сопротивления херсонцев для российской пропаганды.

Об этом он рассказал в эфире «Медиа-центра».

Ким сказал, что ему попадались видеообращения Стремоусова, однако он не воспринимаем сказанное им всерьез.

- У него обычно «словесный понос», я не воспринимаю абсолютно, что он говорит. Он говорит, что ему в голову придет. Это, конечно, не так, «затишье перед бурей»- он про себя говорит, - сказал он.

По словам Кима, украинские защитники, которые «на три головы выше российских оккупантов», ежедневно работают по вражеским складам боеприпасов, логистике и позициям.

Также губернатор Николаевщины подтвердил информацию, что российские оккупанты на Херсонщине переодеваются в гражданскую одежду и занимают в дома мирных жителей.

- Но не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы под видом местных стрелять по нашим Вооруженным силам, чтобы создать картинку «город Херсон сопротивляется» - это совсем не так. Это готовится кинофильм имени «Херсон - город герой» для российской аудитории, но мы точно знаем, что происходит и берем это во внимание.

- Что касается «когда это будет?» (контрнаступление, освобождение Херсона, - ПН) засекречено, - подчеркнул он.

Напомним, что ранее коллаборант стремоусов использовал в агитационном видео ироническое стихотворение психиатра Херсонского.