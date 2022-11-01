«Культурный десант» подарил Николаеву несколько новых муралов. Рисунки посвятили погибшему мальчику, стальному Мариуполю и «котику»-Киму

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08.11.2022 15:09

https://niklife.com.ua/ru/citylook/75070

Фотофакт