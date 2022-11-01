Ким рассказал, кто в Николаеве получит дрова для отопления

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал про обеспечение области дровами на холодный период.

Об этом о рассказал на брифинге в «Украинском кризисном центре».

По словам Кима, обеспечение мирных жителей дровами выполняется за счет государственной субвенции. На данный момент Николаевская область на стадии закупки, однако некоторые уже получили дрова.

- Николаевщина первая получила вагоны и люди уже получили. Они распределены по районам, которые могут могут получать, в том числе Николаевский район, в который входит город Николаев.

Глава ОВА подчеркнул, что Николаеву было выделено 1 тысячу кубометров дров, однако сейчас город полностью обеспечен другими источниками теплоснабжения: газом и электричеством.

- У нас первоочередная задача - обеспечение тех, у кого нет возможности получить тепло из-за повреждений. В Николаеве «фильтр»: (дрова, - ПН) получают категории населения, которые должны получить эти дрова, дополнительно которые получили повреждения и не имеют другого источника тепла. То есть если не будет хватать - мы будем добавлять, но сейчас схема отстроена и мы начали выдачу дров, - сказал он.

Ранее сообщалось, что бесплатные дрова будут получать жители восьми прифронтовых территорий – начнут с освобожденных громад Херсонщины.