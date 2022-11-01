У Саакашвили выявили деменцию и туберкулез, – адвокат

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.

Об этом заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе, передает «Грузия Онлайн».

– Из Германии пришли ответы, у Миши установлена деменция и туберкулез. Даже Миша пока об этом не знает, впервые говорю общественности, – заявил Хачапуридзе в эфире телекомпании «Джорджиан Таймс».

Перед этим в комментарии «Интерпрессньюс» Хачапуридзе заявляв, что у Саакашвили есть подозрении на еще около 34 заболевания.

Грузинские власти прокомментировали информацию адвоката о состоянии здоровья экс-президента.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что любые спекуляции по этому вопросу неэтичны, пишет Mtavari Arhi.

– Всякие домыслы о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому поводу, не могу приступить к предварительным оценкам, – отметил он.

Брегадзе добавил, что для Саакашвили якобы созданы все условия, чтобы его здоровья было защищено.

– Есть все условия, созданные государством для того, чтобы его здоровье было защищено, и его соответствующее право было обеспечено, и он находится в соответствующей клинике, – резюмировал грузинский министр.

Напомним, что Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября того же года он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. В следующем месяце его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани), а позже - в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. В последние дни у него отмечалась высокая температура, однако установить причины не удалось. Предполагалось, что у него коронавирус, однако тесты опровергли данное предположение.