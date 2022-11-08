Памятник Екатерине II в Одессе демонтируют в ближайшее время

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его просто демонтируют и перевезут.

Об этом шла речь в эфире телемарафона, передает УП.

– Четыре фигуры памятника «Учредителям Одессы» вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, не имеющей никакой ценности, она будет в безопасном месте. Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением. Найдется место, где она будет находиться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт, – сказал Братчук.

Как известно, большинство горожан и мэр Геннадий Труханов поддержали демонтаж памятника «Основателям Одессы».