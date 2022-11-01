Коллектив Довженко-Центра не пустил новоназначенную руководительницу в помещение

Коллектив Довженко-Центра не пустил новоназначенную руководительницу Юлию Каждан в помещение, встретив ее на лестнице.

Сотрудники потребовали от нее обнародования новой стратегии по реорганизации учреждения, пишет LB.ua.

«Если вы не имели опыта работы в институциях, которые занимаются наследием, и не имеете опыта работы кризисного менеджера именно в таких институциях, то как именно вы видите здесь свою миссию?» – спросили ее.

Кажддан, сопровождаемая заместителем председателя Госкино Максимом Александровым, ответила, что согласно приказу Госкино, она должна сделать финансовый и юридический анализ учреждения, а срок его полномочий предусмотрен только до 31 декабря 2022 года.

В публикации издания «Следствие.Инфо» говорится, что Юлия Каждан ранее занималась бухгалтерским учетом и учредила кинологический центр.

По данным из открытых реестров Юлия Каждан является руководительницей и основательницей двух юридических фирм – «Каждан и партнеры» и «ДЖУЛИЯ-К», а также основательницей и руководительницей Кинологического Центра «Erste Hund», предоставляющей услуги дрессировки собак, гостиницы для четырехлапых и зоопсихологов.

«Последний год женщина в соцсетях активно предлагает консультации по гипнотерапии и психосоматике. В частности, в ее психологическом блоге можно прочитать о « кинофобии » — страхе перед собаками», — говорится в публикации.

На странице в Instagram новая руководительница «Довженко-Центра» позиционирует себя специалистом по работе с эмоциями и обещает « глубокую проработку вашей проблемы». Она также называет себя «кризисным психологом».

Также выяснилось, что фирмы Каждан фигурировали в уголовных производствах.

Как известно, Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 тысяч наименований (более 60 тысяч единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тысяч архивных документов по истории украинского кино, свыше 400 музейных экспонатов. Коллекция Довженко-Центра является крупнейшим сборником произведений украинского киноискусства.

В августе появилась информация о том, что Госкино собирается ликвидировать Довженко-Центр