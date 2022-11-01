Киевлянка предлагает не устанавливать новогоднюю елку в столице, а направить деньги ВСУ или ВПО

В Киеве предложили не устанавливать главную новогоднюю елку. Все средства рекомендуют потратить в помощь Вооруженным силам Украины или внутренне перемещенным лицам.
Петицию на сайте Киевского городского совета зарегистрировала киевлянка Наталья Попович.
По состоянию на 17.20 вторника, 8 ноября, электронный документ поддержали более 2644 человек. До истечения осталось 59 дней.
Киевлянка написала, что некстати во время войны устанавливать елку, ведь лучше эти средства потратить на ВСУ.
«Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, одновременно можем в этом году обойтись без установления главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник которого ожидает каждый украинец - это День Победы», - написала автор петиции.