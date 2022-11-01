Киевлянка предлагает не устанавливать новогоднюю елку в столице, а направить деньги ВСУ или ВПО

В Киеве предложили не устанавливать главную новогоднюю елку. Все средства рекомендуют потратить в помощь Вооруженным силам Украины или внутренне перемещенным лицам.

Петицию на сайте Киевского городского совета зарегистрировала киевлянка Наталья Попович.

По состоянию на 17.20 вторника, 8 ноября, электронный документ поддержали более 2644 человек. До истечения осталось 59 дней.

Киевлянка написала, что некстати во время войны устанавливать елку, ведь лучше эти средства потратить на ВСУ.