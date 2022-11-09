Walt Disney уволил всех работников своего московского офиса

Американская компания The Walt Disney Company (Disney) закрывает российский офис своего киноподразделения – большинство сотрудников офиса в москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, уже уволены.

Об этом написало российское профильное издание « Бюллетень кинопрокатчика ».

«Оставшаяся команда переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza в Москве, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности в России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет непосредственно через американский офис Disney.

Ранее одна из самых крупных корпораций индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company решила поддержать Украину. Она приостановила показ собственных кинофильмов в русских кинозалах.

В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney: при переходе на ресурс происходит автоматическая переадресация на сайт disney.com. Также недоступны аккаунты студии в соцсетях.