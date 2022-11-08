В Германии провели обыск в банке UBS из-за подозрений об отмывании денег российским олигархом

Немецкие следователи обыскивают отделение швейцарского банка UBS в Германии в связи с обвинениями в отмывании денег в отношении российского олигарха.

Об этом пишет CNN .

Офицеры Управления криминальной полиции Германии приступили к обыскам отделений во Франкфурте и Мюнхене, сообщил представитель Генеральной прокуратуры Франкфурта.

Немецкие СМИ называют эти отделения банка филиалами швейцарского банка UBS.

По словам представителя прокуратуры, сам банк не является целью, но так власти надеются получить доказательства обвинений в отмывании денег против гражданина России.

Хотя его имя не называют, представитель прокуратуры подтвердил, что это тот же человек, недвижимость которого раньше обыскивали по аналогичным обвинениям. Итак, речь идет о гражданине россии узбекского происхождения Алишера Усманова.

«Мы подтверждаем, что офисы UBS Europe SE во Франкфурте и Мюнхене обыскиваются прокуратурой. Мы полностью сотрудничаем с властью», - сообщил представитель UBS CNN.

Представитель Усманова опроверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими. Усманову до сих пор не предъявлены никакие обвинения в совершении правонарушений в Германии.

Предыдущие обвинения криминальной полиции в адрес россиянина включали перевод средств с целью уклонения от налогов. В частности, сообщалось, что было переведено «многие миллионы» евро якобы для того, чтобы избежать уплаты налогов.

«Гражданин РФ подозревается в организации нескольких операций с деньгами в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия их происхождения согласно опубликованному 27 сентября пресс-релизу Уголовной полиции. Подозревается, что суммы денег были получены в результате преступных действий, в частности, в результате уклонения от уплаты налогов. Согласно текущему состоянию расследования, объем транзакций с переведенными денежными суммами исчисляется многозначными миллионами», – говорится в пресс-релизе полиции.

В сентябре полиция провела обыски на яхте, связанной с Усмановым, сейчас стоящей в бременской гавани на время расследования, а также на одной из вилл в престижном районе озера Тегернзее. Пресс-секретарь Усманова отрицал какие-либо правонарушения со стороны российского бизнесмена, заявив, что он является «законным и добросовестным налогоплательщиком и всегда своевременно и своевременно уплачивал налоги».

Согласно расследованию WSJ, путинские олигархи выводили миллиарды своих средств на Запад через сеть оффшоров.

В апреле в Гамбурге была конфискована яхта Dilbar, принадлежащая российскому олигарху Алишеру Усманову.