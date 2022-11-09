Ученые обнаружили огромный тоннель под египетским храмом, где нашли монеты и остатки статуй божеств

В тоннеле, относящемся к птолемейскому периоду, археологи нашли монеты и остатки статуй египетских божеств.

Об этом пишет издание Live Science .

Археологи в Египте обнаружили большой тоннель под храмом в древнем городе Тапосирис Магна. Он находится к западу от Александрии.

Длина тоннеля составляет 1305 метров. Он снабжал воду тысячами людей в период «своего расцвета», пишут ученые. Его обнаружила группа археологов Египта и Доминиканской Республики, говорится в заявлении министерства туризма и древностей страны.

Строители древнего Египта построили тоннель высотой 2 м на глубине около 20 м под землей, сообщила в интервью Live Science Кэтлин Мартинес, доминиканский археолог и руководитель обнаружившей туннель группы. — Это точная копия тоннеля Эупалинос в Греции, который считается одним из важнейших инженерных достижений древности. Тоннель Эвпалиноса на Самосе, греческом острове в восточной части Эгейского моря, также нес воду.

Археология храма Тапосирис Магна сложна. Часть его погружена в воду, и за всю историю своего существования пострадал от многочисленных землетрясений. Тоннель в Тапосирис Магна относится к птолемеевскому периоду (304 г. до н.э. – 30 г. до н.э.). В то время Египтом правила династия королей, происходящая от одного из генералов Александра Македонского.

Археологи обнаружили в туннеле две загадочные алебастровые головы. Одна из них, вероятно, изображает короля, а другая — другого высокопоставленного человека. Однако их точные личности неизвестны. Также под землей были найдены монеты и остатки статуй египетских божеств. Раскопки в Тапосирисе Магни и анализ артефактов с этого места продолжаются.