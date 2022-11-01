Львовский имам стал главным муфтием Украины

Новым муфтием Духовного управления мусульман Украины «Умма» избрали имама мусульман Львова и Галиции шейха Мурата Сулейманова.

О назначении сообщил Саид Исмагилов, который последние 13 лет был муфтием украинских мусульман. В июне этого года Исмагилов сложил свои полномочия и сейчас служит в ВСУ.

32-летний шейх Мурат родился в Крыму в семье крымских татар. С детства изучал ислам.

В 2008 году окончил школу Коран-хафизов, изучив весь Коран наизусть. В 2013 году Шейх Мурат окончил Йеменский университет по специальности шариатской науки. В том же году он получил сертификат по ханафитской юриспруденции от шейха Мухаммада Ахмада Амоха, муфтия города Ходейда, Йемен.

С 2015 года Мурат Сулейманов – имам мусульман Львова. С 2016 года – заместитель муфтия Духовного управления и представитель муфтия на западе Украины.

Свободно владеет украинским, крымскотатарским и арабским языками. Является хафизом Священного Корана, является членом исследовательского отдела Европейского совета по вопросам фетв и исследований.