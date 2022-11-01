В Николаевском строительном профессиональном колледже КНУСА продолжается набор на шестимесячные подготовительные курсы

Отделенное структурное подразделение Николаевский строительный профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает учащихся 9–11 классов на шестимесячные подготовительные курсы по дисциплинам:
Занятия будут проводиться по субботам в режиме онлайн.
Слушатели курсов имеют возможность углубить свои знания по указанным предметам, успешно подготовиться к сдаче ГИА в школе и вступительным испытаниям в нашем учебном заведении.
По окончании курсов весомым бонусом для наших абитуриентов являются дополнительные рейтинговые баллы, которые добавляются в общий рейтинг во время сдачи вступительных экзаменов.
Уважаемые выпускники школ, у вас еще есть возможность присоединиться к этой группе!
ВСП МБФК КНУБА осуществляет подготовку профессиональных младших бакалавров по следующим специальностям:
– 121 Инженерия программного обеспечения;
- 133 Отраслевое машиностроение;
– 191 Архитектура и градостроительство;
– 192 Строительство и гражданская инженерия.
ВСП МБФК КНУБА это:
- высококачественное образование;
- бюджетная форма обучения;
- квалифицированные и опытные преподаватели;
- обеспечение общежитием;
- государственная стипендия;
- гарантированное трудоустройство.
Телефон для справок: (0512)37-51-70
Наш адрес: г. Николаев, ул. 1-я Слободская, 2