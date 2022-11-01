В Николаевском строительном профессиональном колледже КНУСА продолжается набор на шестимесячные подготовительные курсы

Отделенное структурное подразделение Николаевский строительный профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает учащихся 9–11 классов на шестимесячные подготовительные курсы по дисциплинам:

украинский язык;

математика;

рисунок.

Занятия будут проводиться по субботам в режиме онлайн.

Слушатели курсов имеют возможность углубить свои знания по указанным предметам, успешно подготовиться к сдаче ГИА в школе и вступительным испытаниям в нашем учебном заведении.

По окончании курсов весомым бонусом для наших абитуриентов являются дополнительные рейтинговые баллы, которые добавляются в общий рейтинг во время сдачи вступительных экзаменов.

Уважаемые выпускники школ, у вас еще есть возможность присоединиться к этой группе!

ВСП МБФК КНУБА осуществляет подготовку профессиональных младших бакалавров по следующим специальностям:

– 121 Инженерия программного обеспечения;

- 133 Отраслевое машиностроение;

– 191 Архитектура и градостроительство;

– 192 Строительство и гражданская инженерия.

ВСП МБФК КНУБА это:

- высококачественное образование;

- бюджетная форма обучения;

- квалифицированные и опытные преподаватели;

- обеспечение общежитием;

- государственная стипендия;

- гарантированное трудоустройство.

Телефон для справок: (0512)37-51-70

Наш адрес: г. Николаев, ул. 1-я Слободская, 2