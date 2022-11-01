«Разъединенные войной»: Эскиз николаевской школьницы победил в конкурсе «Укрпочты» на лучшую рождественскую марку

Эскиз почтовой марки «С Рождеством Христовым и Новым годом!» в исполнении школьницы из Николаева Валерии Михайловой стал лучшим путём народного голосования.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

В центре внимания на рисунке – «разъединенные войной», близкие люди, вынужденные встречать праздник далеко друг от друга, в кардинально разных условиях: она — в одиночестве, он — на линии огня.

«Эта марка отражает затруднения расстояния между родными. Война разделила многие семьи и все совершенно по-разному. Кому пришлось уехать из родного города, кому отправиться за границу, а кто прямо сейчас защищает нашу страну и благодаря им мы встретим этот Новый Год. Благодарна всем, кто поддерживал меня и голосовал за мою работу. Спасибо!», – говорит Валерия.

Отмечается, что эскиз готовился за границей, куда автор была вынуждена уехать из-за непрерывных вражеских обстрелов.

«Неспроста эта иллюстрация стала лидером онлайн-голосования. Сейчас миллионы тех, кто несет в себе боль разлуки с любимыми. И миллионы тех, которым остается только мысленно обнимать их через города», - добавили в сообщении.

В «Укрпочте» добавили, что новая почтовая марка будет выпущена в декабре.

Ранее сообщалось, что «Укрпочта» 4 ноября выпустит в продажу новую марку «Крымский мост на бис!».