Ко Дню украинского языка и письменности пройдет радиодиктант национального единства-2022, присоединиться к которому можно через «Дію»

К радиодиктанту национального единства-2022 ко Дню украинского языка и письменности, который состоится завтра, 9 ноября, можно будет присоединиться через «Дію».

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Завтра День украинского языка и письменности. Люди по всей Украине будут писать Радиодиктант национального единства-2022. В этом году вы сможете присоединиться к диктанту прямо в приложении «Дія». Это самый лучший способ показать любовь к языку и наше единство. Правописание здесь – не главное. Старт в 11.00. Заходите в приложение и выбирайте Дія. Радио или канал Супільне Культура в Действие. Объединяемся, ведь язык — это тоже оружие», - написал министр.

В Министерстве культуры объяснили как принять участие в радиодиктанте 9 ноября: присоединиться к эфирам Общественного в 11:00 по Киеву, написать диктант, сфотографировать или отсканировать текст и отправить его на электронную почту rd@suspilne.media до 11:00 10 ноября.