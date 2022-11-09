В центре Николаева и в четырех домах в Ингульском районе не будет воды до вечера

В Николаеве на водопроводной сети произошла авария, поэтому ориентировочно к 18 часам будет прекращено водоснабжение в дома частично в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба КП Николаевводоканал.
Водоснабжение прекращено в домах по:
- улицы Лягина от улицы Спасской до улицы Адмиральской;
- улицы Адмиральская от улицы Лягина до улицы Артиллерийской;
- улицы Артиллерийской от улицы Адмиральской до улицы Спасской;
- улицы Спасская от Артиллерийской улицы до улицы Лягина.
Также работники ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, поэтому прекращена подача воды по адресу: улица Николаевская от 24 до 30 дома (парная сторона).