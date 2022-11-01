В Николаеве полиция поймала шесть нарушителей комендантского часа

В Николаеве за прошедший комендантский час с 8 на 9 ноября полиция поймала шесть нарушителей ограничений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«В областном центре полицейские обнаружили шесть человек, нарушивших условия комендантского часа. Их привлекли к ответственности. Призываем граждан соблюдать правила комендантского часа, установленного с 22:00 до 6:00, а также не пренебрегать сигналами оповещения тревоги», – рассказали в полиции.

Напомним, как неизвестные в Николаеве во время комендантского часа взрывали памятники.