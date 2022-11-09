Минобороны Британии передаст ВСУ 25 тысяч комплектов зимней формы, а также спальники и палатки с обогревом

К середине декабря Великобритания поставит Вооруженным силам Украины более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов.

Об этом 9 ноября сообщили на сайте британского правительства.

Кроме того, ВСУ получат еще 12 тысяч спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Около 7 тысяч комплектов для экстремальной погоды уже поставлены в украинскую армию, говорится в сообщении.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что в условиях стремительного приближения зимы эта помощь позволит ВСУ эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев.

«Наряду с нашей программой обучения и оказанием летальной помощи это демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы украинские солдаты были хорошо обучены, хорошо экипированы и имели наилучшие возможные шансы сражаться и определять свое будущее», – сказал он.

Напомним, в Латвии для украинских военных начали шить зимнюю форму.